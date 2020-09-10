Muğla'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Muğla'da, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Önder İmam Hatipliler Derneği Şubesi öncülüğünde adliye önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mütercimler'in katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Suç duyurusunda bulunulmasının ardından açıklama yapan Önder İmam Hatipliler Derneği Şube Başkanı Sefa Kaya, imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Kaya, Erol Mütercimler'in katıldığı televizyon kanalında milyonlarca hatiplilere alenen ve açıkça hakaret ettiğini, bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını da talep ettiklerini dile getirdi.