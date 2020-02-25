Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen koca gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen koca gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen koca gözaltına alındı

27 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde karısını darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen koca gözaltına alındı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde karısını darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliğine başvuran C.A, kocasından fiziksel şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekipleri, D.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli kocanın evinde yapılan aramada, av tüfeği, tüfeğe ait çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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