Muğla'da eşini ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 28 yıl ceza verildi - Son Dakika

Muğla'da eşi, kayınvalidesi ile iki kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 28 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gazi Koçkaya ile avukatı, mağdur Sibel İşler Koçkaya, annesi Nevin Dinç ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek, sanığa son savunması için söz hakkı verdi. Sanık Gazi Koçkaya, pişman olduğunu söyledi. Mağdurlar ise sanıktan şikayetçi olduklarını tekrar etti.

İddia makamı, sanık ile müşteki arasında önceye dayalı husumet bulunması, sanığın olayda kullandığı silahın niteliği, ateş mesafesi, hedef aldığı vücut bölgeleri, müştekilerin yaralanmalarının niteliği ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın müştekiler Sibel Koçkaya ile iş yeri çalışanları Ahmet Aydın'a karşı "öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu vurguladı.

Nevin Dinç ve Mehmet Emin Kaya'ya karşı sanığın eylemlerinin "silahla kasten yaralama" suçunu oluşturduğunu belirten iddia makamı, sanığın eşe karşı öldürmeye teşebbüs ile silahla kasten yaralama suçlarından cezalandırma talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gazi Koçkaya'yı eşini öldürmeye teşebbüs ve diğer suçlardan 28 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'nde eşi Sibel İşler Koçkaya'ya ait iş yerine 12 Haziran 2018'de gelen Gazi Koçkaya, tabancayla ateş etmeye başladı.

Zanlı, Sibel İşler Koçkaya, kayınvalidesi Nevin Dinç, iş yeri çalışanları Ahmet Aydın ile Mehmet Emin Kaya'yı yaraladı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine geldiği otomobille kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince Kafaca Mahallesi'nde durduruldu. Şüpheli, kapılarını kilitlediği otomobilinde silahı başına dayadı. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından şüpheli ikna edilerek gözaltına alınmıştı.