Hastane önünde cansız kadın bedeni bulundu - Son Dakika
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Hastane önünde cansız kadın bedeni bulundu

11.05.2023 10:57

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda eski devlet hastanesi girişinde yerde cansız beden bulundu. Kadının vücudunda bıçak yarası tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi önünde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas'ta hastane önünde kadın cesedi bulundu
Kaynak: İHA
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Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane önünde cansız kadın bedeni bulundu - Son Dakika


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