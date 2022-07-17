Muğla'da eski hükümlülerin mektuplarından oluşturulan kitap tanıtıldı - Son Dakika
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Muğla'da eski hükümlülerin mektuplarından oluşturulan kitap tanıtıldı

17.07.2022 16:58
Muğla'da eski hükümlülerin mektuplarından oluşturulan kitap tanıtıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eski hükümlülerin mektupları derlenerek oluşturulan "Hatalarım Hayatıma Ne Yaptı?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eski hükümlülerin mektupları derlenerek oluşturulan "Hatalarım Hayatıma Ne Yaptı?" isimli kitap tanıtıldı.

Eşen T Tipi Kapalı Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda, koruma kurulu toplantısı yapıldı.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile beraberindekiler cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla görüşerek bir süre sohbet etti. Heyet, hükümlülerin taleplerini ve ihtiyaçlarını öğrenip, yetkililerden ceza infaz kurumunun işleyişi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projeyle, yaptıkları hatalar sonucunda hayatlarının nasıl değiştiğini anlatan eski hükümlülerin mektuplarından ve koruma kurulu üyelerinin yazılarından oluşan "Hatalarım Hayatıma Ne Yaptı?" kitabının tanıtımı yapıldı. Kitap, toplantıya katılanlara da dağıtıldı.

Başsavcı Bingül yaptığı konuşmada, suç işleyenlerin ceza infaz kurumlarında cezalarını çekerken aynı zamanda ailelerinin de dışarıda mağduriyet yaşadığını söyledi.

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin iki ayaklı bir işlem yaptığını dile getiren Bingül, "Birinci ayağı yükümlüler, ikinci ayağı da yükümlülerin mağduriyet yaşayan aileleri, çoluk çocuklarıdır. Onların suçla, suçluyla temas etmemesi lazım, unutulmuş terk edilmiş duygusuna kapılmamaları lazım. Denetimli serbestlik bu konuda büyük bir önem arz etmektedir." dedi.

Bingül, eski hükümlülerin işledikleri suçtan duydukları pişmanlıklarını anlattıkları kısa yazı ve mektupların "Hatalarım Hayatıma Ne Yaptı?" adı altında kitaplaştırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kuruluna daha önce yapılan başvuruların sonuçları ve Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker, Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger de toplantıda yer aldı.

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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da eski hükümlülerin mektuplarından oluşturulan kitap tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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