Muğla'da esnaf güne Ülkü Ocakları'nın siftahıyla başladı - Son Dakika

Muğla'da sabahın ilk ışıklarıyla dükkanlarını açmakta olan esnaf, alışkın olmadıkları bir kültürel farkındalık projesi ile karşılaştı. Muğla Ülkü Ocakları



tarafından hazırlanan esnaf ile müşteri arasında maddi manevi samimi bir bağ kurulmasını sağlayan siftah geleneğini yaşatmak amacıyla her esnafa içerisinde 1 lira bulunan zarflar bırakıldı.



Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde esnaflarımızın sıkıntılarını ve zorluklarını gayet iyi biliyor onları anlıyoruz. Allah'ın izniyle bu kara günleri geride bırakıp, helalinden, hayırlı bereketli, bol rızklı günlere ulaşacağımıza inancımız tamdır.Bu anlamda kutlu yuvamız Ülkü Ocaklarının maddi faydadan da ziyade manevi hususta da esnaflarımızın yanında olduğunu hissetmelerini arzu ettik. Gelenek ve göreneklerimizde var olan siftah benden, bereketi Allah'tan söylemiyle siftahlarımızı gece saatlerinde dükkanları kapalıyken esnafımıza dağıtmayı uygun bulduk. Mücadelemizde bizleri ziyadesiyle mutlu eden her kesimden olumlu geri dönüşler almamız oldu. Ülkü Ocakları olarak çağın gereksinimlerini yerine getirecek kadar yenilikçi, büyük Türk milletinin kültürel kodlarını ilelebet muhafaza edecek kadar gelenekçi olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Son olarak bu kültürel projede emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyor, siftahına katkıda bulunduğumuz veya bir sebepten ulaşamayıp bulunamadığımız tüm esnaflarımızın hayırlı ve bol kazançlı günler geçirmesini diliyorum" dedi. - MUĞLA