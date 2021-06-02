Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor - Son Dakika

Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde görülen ''Sarıkız Örümceği'' mahallelinin büyük panik yaşamasına neden oldu. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen bu örümcek türünün insanlara da saldırdığı ve ısırdığı yeri çürüttüğü öğrenildi.

Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesinde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti.

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''ET YİYEN ÖRÜMCEK'' DİYE BİLİNİYOR

Örümceğin halk arasında "Et yiyen örümcek" olarak bilinen Sarıkız Örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.

1 METRE ZIPLAYABİLİYOR

Sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürüttüğü, etle beslenen bir etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayarak ve ısıya duyarlı hareket ettiği öğrenilirken, diğer örümcekler insandan kaçarken, bu türün direkt ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtildi.

Et Yiyen Örümcek, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:07 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor - Son Dakika
YORUMLAR (2)
  • trifolium: Artık her sene verilen bu saçma haberleri yaymayın. Asla böyle bir şey yapmaz bu böcek türü. Etçildir doğru ama başka böcekleri yer. Böyle bir haber yaparken birazcık bilimsel olup bir uzmana danışın, lütfen... Cevap Yaz 33 0 Yayından Kaldır

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