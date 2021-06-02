Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesinde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti.

''ET YİYEN ÖRÜMCEK'' DİYE BİLİNİYOR

Örümceğin halk arasında "Et yiyen örümcek" olarak bilinen Sarıkız Örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.

1 METRE ZIPLAYABİLİYOR

Sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürüttüğü, etle beslenen bir etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayarak ve ısıya duyarlı hareket ettiği öğrenilirken, diğer örümcekler insandan kaçarken, bu türün direkt ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtildi.