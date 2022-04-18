Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

18.04.2022 16:19
Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga ettiği ev arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga ettiği ev arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Akarca Mahallesi'nde ev arkadaşı Gürol Uslu'yu (56), başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan C.İ. (26) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan C.İ, dün polise giderek kavga ettiği arkadaşı Gürol Uslu'yu öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

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Hisarcık, Fethiye, kavga, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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