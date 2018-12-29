Son Dakika Haberleri: Muğla'da Ev Yangını: 1 Ölü

Muğla'da Ev Yangını: 1 Ölü

57 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'da Ev Yangını: 1 Ölü, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kemeraltı Mahallesi 105. Sokak'taki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hikmet Bolbolcular'ın (85) evinde elektrikli sobadan yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde hareketsiz bulunan Bolbolcular'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolbolcular'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:53 Kaynak: AA

Kemeraltı, Marmaris, Muğla, Güncel
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