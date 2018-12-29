Muğla'da Ev Yangını: 1 Ölü
43 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Kemeraltı
Mahallesi 105. Sokak'taki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hikmet Bolbolcular'ın (85) evinde elektrikli sobadan yangın çıktı.
Dumanları fark eden apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerce söndürülen yangında evde hareketsiz bulunan Bolbolcular'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bolbolcular'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:23 Kaynak: AA
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