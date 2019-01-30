Muğla'da Ev Yangını
18 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde televizyondan çıktığı belirtilen yangın, evde hasar oluşturdu Alınan bilgiye göre, Eldirek Mahallesinde Erkan Yangın'a (27) ait tek katlı evde yangın çıktı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde televizyondan çıktığı belirtilen yangın, evde hasar oluşturdu
Alınan bilgiye göre, Eldirek Mahallesinde Erkan Yangın'a (27) ait tek katlı evde yangın çıktı. Ev sahibi Yangın, itfaiyeyi ararken bir yandan da alevleri söndürmeye çalıştı.
Ekiplerin de desteğiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı. Yangın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sobaya yaklaşık bir metre mesafedeki televizyondan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Televizyonu sobaya yakın koymamak gerek. Evde biraz hasarımız var. Buna şükrediyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:43 Kaynak: AA
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