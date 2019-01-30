Son Dakika Haberleri: Muğla'da Ev Yangını

Muğla'da Ev Yangını

18 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde televizyondan çıktığı belirtilen yangın, evde hasar oluşturdu Alınan bilgiye göre, Eldirek Mahallesinde Erkan Yangın'a (27) ait tek katlı evde yangın çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde televizyondan çıktığı belirtilen yangın, evde hasar oluşturdu
Alınan bilgiye göre, Eldirek Mahallesinde Erkan Yangın'a (27) ait tek katlı evde yangın çıktı. Ev sahibi Yangın, itfaiyeyi ararken bir yandan da alevleri söndürmeye çalıştı.

Ekiplerin de desteğiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı. Yangın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sobaya yaklaşık bir metre mesafedeki televizyondan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Televizyonu sobaya yakın koymamak gerek. Evde biraz hasarımız var. Buna şükrediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, PFDK'ya Sevk Edildi Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi

1'ü Türk 8 Kişi! Eşcinsel Köyü Erkekleri Bahçıvanın Cinayetlerine Kurban Gitti HDP'den Erdem Gül Açıklaması: CHP'nin Adayını Destekliyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:01:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]