Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkisinde Coşkun Yanatma'ya ait iki katlı ahşap evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Yangın sırasında Yanatma'nın evde bulunmadığı öğrenildi.

Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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