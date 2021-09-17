Son dakika haberi... Evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gökben Mahallesi Veliler Sokak'taki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.