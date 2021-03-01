Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Karaova Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle depo olarak kullanıldığı belirtilen evin salon kısmında hasar oluştu.
Yangının, kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika