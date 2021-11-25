Evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangında evin büyük bölümü zarar gördü, bahçedeki mutfak ise tamamen yandı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. Tüm evi saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Kavaklı mevkisinde Naci Can'a ait 2 katlı evin bahçesinde mutfak olarak kullanılan bölümde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

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