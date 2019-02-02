Son Dakika Haberleri: Muğla'da Evde Çıkan Yangında Bir Çocuk Yaralandı

Muğla'da Evde Çıkan Yangında Bir Çocuk Yaralandı

28 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir yaşındaki çocuk yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Gazi Caddesi 1178 Sokak'taki Hıdır Altunay'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yatak odalarındaki yangını fark eden Altunay ve eşi, aynı odadaki oğulları Ata Kemal'i alarak dışarıya çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yüzünde ve kolunda ikinci derece yanık oluşan Ata Kemal, ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti

Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış Bursa'da Genç Çifti Öldüresiye Döven Saldırganlar Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 03:31:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Evde Çıkan Yangında Bir Çocuk Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]