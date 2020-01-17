Muğla'da evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Muğla'da evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Oğuz Arıcı'nın yaşadığı İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı'ndaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.


Söndürülen yangında dumandan etkilenen Arıcı ile İbrahim Toraman, 112 Acil Servis ekiplerince Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arıcı ile Toraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oğuz Arıcı, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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