Muğla'da 'Evde kal

Muğla'da bir ihbarı değerlendiren Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda tabanca fişeği ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahadan aldığı ihbar sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Menteşe ilçesinde illegal yollardan fişek ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda değişik markalarda Bin 120 adet tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, iki ayrı adreste gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen değişik markalara ait bin 1120 adet fişek ile korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 'Evde kal' mesajı verdi.



Operasyonda Ö.Y ve Ü.A isimli şüpheliler gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler. - MUĞLA