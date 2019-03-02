Son Dakika Haberleri: Muğla'da Evde Yangın: 1 Ölü

Muğla'da Evde Yangın: 1 Ölü

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da Evde Yangın: 1 Ölü, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Ören Mahallesi'nde, Mehmet Kuray'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Ömer Kuray'ın (27) cesedi bulundu.

Kuray'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kuray'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:28 Kaynak: AA

İtfaiye, Milas, Muğla, Güncel
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