Muğla'da Evde Yangın: 1 Ölü
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti. Ören Mahallesi
'nde, Mehmet Kuray'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Ömer Kuray'ın (27) cesedi bulundu.
Kuray'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kuray'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp
Kurumuna gönderildi Jandarma
ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:28 Kaynak: AA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan EYT'liye Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı
Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!