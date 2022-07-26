Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evden 550 bin liralık ziynet eşyaları çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli, Aydın'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da A.E.T'nin evinden yaklaşık 550 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olayın ardından taksiyle Yatağan ilçesine gittiğini, buradan da bir otomobille Aydın'ın Nazilli ilçesine ulaştıklarını tespit etti.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler E.D, G.U, Y.U, E.Y. ve Ö.U, Aydın'ın Efeler ilçesinin Umurlu Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Tamamının suç kaydı bulunan şüphelilerden, çete lideri olduğu ileri sürülen E.D'nin "hırsızlık" suçundan 52 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Daha önce Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Burdur, Aydın ve Isparta'da da hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.