Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Son Dakika
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Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

09.04.2022 18:34

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekibi, Karagedik Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.

Evin banyosuna gizlenen yılan itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu dışarı çıkarıldı.

Ekipler, zehirli engerek olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.

Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Son Dakika
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