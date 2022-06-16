Muğla 'nın Ortaca ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek yılanı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Son Dakika

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