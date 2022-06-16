Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Son Dakika
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Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

16.06.2022 12:27
Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek yılanı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek yılanı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ekibi, Ekşiliyurt Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.

Evdeki yatağın bazasına gizlenen yılan, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu dışarı çıkarıldı.

Ekipler, zehirli engerek olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Son Dakika

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