Son Dakika › Güncel › Muğla'da evin bahçesine giren domuz paniğe neden oldu - Son Dakika
Muğla'da evin bahçesine giren domuz paniğe neden oldu
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren domuz, kısa süreli panik yaşattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren domuz, kısa süreli panik yaşattı.
Yiyecek bulmak için araziden ilçe merkezine inen yaban domuzu, Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'taki bir evin bahçesine girdi.
Bahçede domuzu gören ev sakinleri ile mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Yoldan geçenlerin de heyecanlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, paniğe neden olan domuzun, bahçeden hızla uzaklaşıp bir köpek tarafından kovalanması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:54 Kaynak: AA
Son Dakika Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri