Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

19.04.2022 12:39
Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Zorlar Mahallesi Okul Sokak'ta iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Seydikemer, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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