Olay gece saatlerinde Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ünal Kürşad'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Ünal Kürşad'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Kürşad'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da evinin önünde ölü bulundu - Son Dakika

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