Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle renklendi - Son Dakika

Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle renklendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlerin duvarları lavanta figürleriyle renklendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlerin duvarları lavanta figürleriyle renklendi. Büyükşehir Belediyesince oluşturulan ve özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlalarının yer aldığı Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirilen "Mor Sokak" projesi kapsamında evlerin duvarlarına lavanta figürleri işlendi. Gönüllü öğrenciler ve Belediye görevlilerince yapılan mor lavanta figürleri, renkli görüntüler oluşturdu. Lavanta tarlalarına ilginin artması amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay süren boyama çalışmalarının sonunda, mahallenin duvarları ziyaretçilere görsel şölen sunmaya başladı. Yeniköy Mahalle Muhtarı Nevike Öçalan gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtar olduğunda amacının köyünü tanıtmak olduğunu söyledi. Yürütülen çalışmalarla köylerinin daha güzel tanıtılacağını belirten Öçalan, "Duvarlara çizilen lavanta figürlerinden dolayı insanlar memnun. Lavanta tarlamıza gelen ziyaretçilerimiz oldu." dedi. Öçalan, duvarlara çizilen lavanta figürleriyle mahallenin daha da ilgi çekici hale geldiğini sözlerine ekledi.

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