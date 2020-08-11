Muğla'da "fahiş fiyat" denetimleri - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentteki iş yeri ve marketlerde fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirildi.

Zabıta ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla marketlerde oluşabilecek aşırı fiyat artışlarına karşı denetim yaptı. Ekipler, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceledi.

Özellikle temizlik malzemeleri, kolonya, maske gibi ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla kontrol gerçekleştiren ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Marketlerde gerçekleştirilen denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçiliyor. Zabıta ekipleri tarafından daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere yasal işlem başlatılmak üzere evrakları Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediliyor. Zabıta ekipleri denetimler sırasında sık sık vatandaşlar ve işletme yetkililerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor."