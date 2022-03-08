Muğla'da faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 12 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 12 zanlı gözaltına alındı

08.03.2022 14:55
Muğla'da faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 12 zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan karı-kocanın 6 yıl önce av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan karı-kocanın 6 yıl önce av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çobanlık yapan Cahit (44) ve eşi Hatice Paslı'nın (38) Mendos Dağı'nda 9 Mart 2016'da cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin dosyanın yeniden ele alınmasını istedi.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatarak soruşturmayı derinleştirdi.

Dosyayı inceleyerek teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekibinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olay

Mendos Dağı'nda motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve ABD'den gelen sporcu arkadaşı, 9 Mart 2016'da Alışlıbaşı mevkisinde çobanlık yapan Cahit ve Hatice Paslı çiftinin cansız bedenini bulmuş, durum jandarmaya bildirilmişti.

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Mendos Dağı, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 12 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 12 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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