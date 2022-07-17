Muğla 'da Ali Güler isimli sürücü kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon savrulup, şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Ali Güler, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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