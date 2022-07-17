Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

17.07.2022 12:56
Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, direksiyonun kontrolünü kaybeden ve şarampole devrilerek alev alan kamyonun şoförü olan 33 yaşındaki Ali Güler'in cansız bedeni yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıktı.

Muğla'da Ali Güler isimli sürücü kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon savrulup, şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından kaza sonrası alev alan kamyondaki yangın söndürüldü. Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler ölü bulundu.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Ali Güler, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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