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Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı - Son Dakika

Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı

01.02.2022 01:04

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan olayda bir şahıs, arka pencereden girdiği evde tartıştığı eski karısı ve ailesini çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ederken şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, evleri temmuz ayında eski kocası tarafından kundaklandığı için üç çocuğu ile birlikte annesi ve erkek kardeşinin yanına sığınan Fatma Ö'nün yaşadığı eve çocuklarını görme bahanesiyle arka pencereden giren eski eşi H.U., evdekiler ile tartıştı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı alan şahıs, aile bireylerine saldırdı. Yaralanan aile bireyleri kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı elindeki bıçağı alarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen K.'nın (57) hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.'nün ise yaralarının daha hafif olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE EVİ KUNDAKLAMIŞ

Gözaltına alınan H.U., emniyetteki ilk ifadesinde çocuklarını görmek için arka pencereden girdiğini, eski kayınvalidesi ile tartışınca mutfak tezgahında gördüğü ekmek bıçağını alarak önce Mustafa Ö.'ye, daha sonra eski karısı ve kayınvalidesine saldırdığını itiraf etti. H.U.'nun 23 Temmuz'da da eski eşinin ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi.

Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı
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Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı - Son Dakika
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