Muğla'da Fen Bilimleri Ele Alındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
(MSKÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 8. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu düzenlendi.
MSKÜ Atatürk
Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güneş
, bilim insanları ve çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencileri katıldı.
Sempozyumun açılışında konuşan Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, insanlığın gelişiminin vazgeçilmez unsurunun bilim ve teknoloji olduğunu, geçmişte ütopya olarak görülen çoğu şeyin gerçekleşmesinin fen bilimleri alanındaki çalışmalar sayesinde olduğunu ifade etti.
Bugün hayali görünen birçok şeyin geleceğin dünyasında mümkün hale geleceğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:
"Bu nedenle ben her fırsatta 'imagine' diyerek, hayal etmenin kadar kıymetli olduğunu vurguluyorum. Bu anlamda bizler de bugüne bakarak değil, geleceği öngörerek hareket etmeliyiz."
Çiçek, küresel düzeyde etkin roller üstlenmenin bilimsel arenada öncü çalışmalar gerçekleştirmekle mümkün olacağını savunarak, insanlığın refahı ve mutluluğu için zihinsel potansiyelin tamamını ortaya koyarak, daha yaşanılabilir bir dünya inşa edilebileceğini kaydetti.