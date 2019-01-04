Son Dakika Haberleri: Muğla'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

Muğla'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıttığı kadını, FETÖ bahanesiyle dolandırarak para aldığı öne sürülen 2'si Suriyeli 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıttığı kadını, FETÖ bahanesiyle dolandırarak para aldığı öne sürülen 2'si Suriyeli 4 zanlı tutuklandı.

Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan N.K'yi telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. N.K'ye banka hesabının FETÖ'nün eline geçtiğini, kızının da bu işe karıştığını söyleyen kişiler sorunun çözülmesi için 150 bin lira aldı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan N.K, polise başvurdu. N.K'yi aramaya devam eden şüpheliler, tekrar para almaya geldiği sırada Harun Reşit B. ile Ahmet B. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin yakalanmasından sonra N.K'yi yine arayan Suriyeli Mohammed A. ve Murat K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Muğla, 3. Sayfa
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