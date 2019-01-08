Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu
2 saat önce
Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf asker ile iki sivil yakalandı.
Muğla
'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf asker ile iki sivil yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma
, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde aktif görevde bulunan 4 muvazzaf asker ile 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Muğla ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalananlar arasındaki iki sivilin ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:34 Kaynak: AA
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