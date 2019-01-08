Son Dakika Haberleri: Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf asker ile iki sivil yakalandı.

Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf asker ile iki sivil yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde aktif görevde bulunan 4 muvazzaf asker ile 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Yakalananlar arasındaki iki sivilin ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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