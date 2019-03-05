Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen emekli yüzbaşı İ.S. ile eski askeri okul öğrencisi Ö.F.T'nin Milas ilçesinde olduğu belirlendi.
Harekete geçen ekipler, İ.S. ve Ö.F.T'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:40 Kaynak: AA
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