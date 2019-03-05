Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen emekli yüzbaşı İ.S. ile eski askeri okul öğrencisi Ö.F.T'nin Milas ilçesinde olduğu belirlendi.



Harekete geçen ekipler, İ.S. ve Ö.F.T'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yabancı Dil Bilen Bekçiler İşbaşı Yaptı

Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış

Süper Loto Talihlisi 26,1 Milyon Liralık İkramiyesini Aldı

Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı