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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

23 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar doğrultusunda, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen Y.O. ve E.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.
Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:48 Kaynak: AA
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