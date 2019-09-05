Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan A.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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