Son Dakika Haberleri: Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu
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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

3 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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