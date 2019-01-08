Muğla'da Fetö Şüphelisi 4 Muvazzafa Gözaltı

MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.

MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik subay ve astsubay rütbesindeki 4 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muğla İl Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde görevli 4 muvazzaf, bu sabah polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 4 asker hakkındaki yasal işlemlere başlandı.



Öte yandan kentte bu sabah yapılan bir diğer FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. - Muğla

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