Muğla'da Fetö Şüphelisi 4 Muvazzafa Gözaltı
1 saat önce
MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.
MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik subay ve astsubay rütbesindeki 4 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muğla İl Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde görevli 4 muvazzaf, bu sabah polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 4 asker hakkındaki yasal işlemlere başlandı.
Öte yandan kentte bu sabah yapılan bir diğer FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:05 Kaynak: DHA
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