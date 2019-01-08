Son Dakika Haberleri: Muğla'da Fetö Şüphelisi 4 Muvazzafa Gözaltı

Muğla'da Fetö Şüphelisi 4 Muvazzafa Gözaltı

1 saat önce

MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.

Muğla'da Fetö Şüphelisi 4 Muvazzafa Gözaltı, System.String[]
MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik subay ve astsubay rütbesindeki 4 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muğla İl Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde görevli 4 muvazzaf, bu sabah polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 4 asker hakkındaki yasal işlemlere başlandı.

Öte yandan kentte bu sabah yapılan bir diğer FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:05 Kaynak: DHA

Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki

Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:40:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Fetö Şüphelisi 4 Muvazzafa Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]