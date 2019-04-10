Muğla'da Fetö Şüphelisi Karı Koca Tutuklandı
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle yakalanan, hakimlikten ve savcılıktan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi karı koca tutuklandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:32 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde sahte kimlikle yakalanan, hakimlikten ve savcılıktan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi karı koca tutuklandı.
Hakimlikten ihraç edilen R.K.K. ile savcılıktan ihraç edilen kocası H.K'nin Fethiye'de yaşadığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, çalışma başlattı. Taşyaka Mahallesi
'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.K. ile R.K.K. gözaltına alındı.
"Terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla soruşturmaları süren 2 zanlının, yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Son Dakika! YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusuf İlçesinde Seçimler İptal Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi
AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar