Son Dakika Haberleri: Muğla'da Fetö Şüphelisi Karı Koca Tutuklandı

Muğla'da Fetö Şüphelisi Karı Koca Tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle yakalanan, hakimlikten ve savcılıktan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi karı koca tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle yakalanan, hakimlikten ve savcılıktan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi karı koca tutuklandı.

Hakimlikten ihraç edilen R.K.K. ile savcılıktan ihraç edilen kocası H.K'nin Fethiye'de yaşadığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, çalışma başlattı. Taşyaka Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.K. ile R.K.K. gözaltına alındı.

"Terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla soruşturmaları süren 2 zanlının, yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:07 Kaynak: AA
Fethiye, Muğla, Güncel
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