Muğla'da Fetö Yapılanmasına 4 Tutuklama
1 saat önce
Muğla'da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve çıktıktan sonra da yeniden terör örgütünün yapılanma faaliyetlerinde bulunan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Muğla
'da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama
FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve çıktıktan sonra da yeniden terör örgütünün yapılanma faaliyetlerinde bulunan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
MUĞLA - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanma faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve cezaevinden çıktıktan sonra Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda
12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartı iye serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:40 Kaynak: İHA
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