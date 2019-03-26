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Muğla'da Fetö Yapılanmasına 4 Tutuklama

1 saat önce

Muğla'da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve çıktıktan sonra da yeniden terör örgütünün yapılanma faaliyetlerinde bulunan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama
FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve çıktıktan sonra da yeniden terör örgütünün yapılanma faaliyetlerinde bulunan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MUĞLA - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanma faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve cezaevinden çıktıktan sonra Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda
12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartı iye serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:40 Kaynak: İHA

Muğla, Yerel
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