Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı

01.06.2022 17:15
Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı

MUĞLA'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranması bulunan 52 kişi yakalandı.

MUĞLA'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranması bulunan 52 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün 08.00-18-00 saatlerinde 13 ilçede, 'Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı. Ekipler, uygulama kapsamında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'tehdit', 'uyuşturucu ve uyarıca madde satmak, kabul etmek, bulundurmak', 'hırsızlık', 'basit yaralama', 'bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hakaret', 'dolandırıcılık',' iftira', 'kasten yangın çıkarma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 40'ı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
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Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama Muğla'da 'Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama
Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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