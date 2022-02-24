Muğla'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da firari hükümlü yakalandı

24.02.2022 22:18
Muğla'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, "çocuğa cinsel istismar" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K'nin kentte olduğunu tespit edildi.

Takibe alınan hükümlü, Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seydikemer Arsa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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