Muğla'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Muğla'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fırtına etkili oluyor.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fırtına etkili oluyor. Güneydoğudan saatte 65 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle, Bodrum'un Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Bardakçı sahilindeki işletmeler, dev dalgaların etkisi altında kaldı, bazı iskelelerde hasar meydana geldi. Tekne sahipleri olumsuz hava yüzünden denize açılamadı. Kıyıdaki bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri ise fırtına nedeniyle devrildi. Marmaris'te de sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 55 kilometreyi buldu. Sahil ve yat limanı bölgesindeki işletmeler fırtınamsı rüzgar ve dalgalardan etkilendi. Sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su, sahil boyunda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

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