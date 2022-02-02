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Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı - Son Dakika

Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı

02.02.2022 12:26
Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölbent Mahallesi Kanca mevkisinde bir inek, foseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü fark eden sahibi, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İnek, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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Seydikemer, İtfaiye, Muğla, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye çıkardı - Son Dakika
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