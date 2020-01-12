Muğla'da foto kapana karakulak takıldı - Son Dakika
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Muğla'da foto kapana karakulak takıldı

6 saat önce

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altında olan karakulak yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.

Muğla'da foto kapana karakulak takıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altında olan karakulak yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayvanlarını izlemek için doğaya yerleştirdiği foto kapanlar sayesinde yaban hayatını izlemeye devam ettiği bildirildi. Muğla Köyceğiz'de doğaya yerleştirilen foto kapana bu kez, Türkiye'de nesli tehdit altında olan karakulakın takıldığı kaydedilerek, "Foto kapana hem gece hem de gündüz görüntüsü takılan karakulak daha sonra ise envanter ve av koruma kontrol faaliyetleri esnasında DKMP görevlilerin objektifine poz verdi. Elde edilen görüntüler nesli tehdit altında olan bu türün ülkemizdeki varlığının görülmesi bakımından büyük önem taşıyor" denildi.


Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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