Muğla'da Freni Boşalan Kamyonet İş Yerine Çarptı
51 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, freni boşalan kamyonetin bir iş yerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, freni boşalan kamyonetin bir iş yerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Recep Uslu idaresindeki 48 ET 020 plakalı kamyonet, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı
'nda freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Kamyonet o sırada kapalı olan hediyelik eşya dükkanına çarptıktan sonra durdu. Kazada, sıkışan sürücü Uslu, araçtan güçlükle çıkartıldı.
Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu'nun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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