Son Dakika Haberleri: Muğla'da fuhuş operasyonu
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Muğla'da fuhuş operasyonu

37 dakika önce

Muğla'da, iş vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Muğla'da, iş vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle kandırılarak kente getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda, yabancı uyruklu M.A'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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