Muğla'da fuhuş operasyonu

Muğla'da, iş vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle kandırılarak kente getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda, yabancı uyruklu M.A'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.