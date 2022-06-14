Muğla'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İskele Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhuş yaptıkları belirlenen iki şüpheliye idari para cezası kesildi. Kadının erkek arkadaşı hakkında da fuhuş için yer temin ettiği iddiasıyla adli işlem yapıldı.
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