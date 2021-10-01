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Muğla'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

01.10.2021 12:30
Muğla'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yurt dışından kadınları iş bulma vaadiyle getirip pasaportlarına el koyan, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 18 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Asayiş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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