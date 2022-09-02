Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik, jandarma, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Susam tarlasına uçması sonrası takla atan araç içinde bulunan 38 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksey Aleksandrovıch Chausov ve 43 yaşındaki Rus vatandaşı Alla Chausova olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla 'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan iki Rus vatandaşı yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

Samet Yüksel, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Susam tarlasına uçan araçta 2 Rus turist öldü - Son Dakika

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