Susam tarlasına uçan araçta 2 Rus turist öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Susam tarlasına uçan araçta 2 Rus turist öldü

02.09.2022 11:14
Susam tarlasına uçan araçta 2 Rus turist öldü

Muğla'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan iki Rus vatandaşı yaşamını yitirdi.

Muğla'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan iki Rus vatandaşı yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz istikametinden Gökova kavşağına seyir halinde olan Samet Yüksel yönetimindeki 35 AK 9450 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çıtlık mahallesi mevkiinde yolun sağ tarafındaki Susam tarlasına uçtu.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik, jandarma, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Susam tarlasına uçması sonrası takla atan araç içinde bulunan 38 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksey Aleksandrovıch Chausov ve 43 yaşındaki Rus vatandaşı Alla Chausova olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası araç içinden fırlayan sürücü 24 yaşındaki Samet Yüksel çalılar arasında itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor Video: Çin'de Yaşayan Amerikalı, Çin'in Yeni Enerjili Araç Akıllı Fabrikasını Keşfediyor Video: Çin'de Yaşayan Amerikalı, Çin'in Yeni Enerjili Araç Akıllı Fabrikasını Keşfediyor Emniyet şeridi kurnazları polisten kaçamadı Emniyet şeridi kurnazları polisten kaçamadı
Kaynak: İHA

Samet Yüksel, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susam tarlasına uçan araçta 2 Rus turist öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Susam tarlasına uçan araçta 2 Rus turist öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement